Aeroporto de Munique retoma operações com dois terços dos voos cancelados

Forte queda de neve na cidade alemã obrigou a cancelar operações no sábado.

O aeroporto de Munique retomou esta manhã de domingo as operações depois de ter sido forçado a cancelar toda a atividad e no sábado devido à forte queda de neve no sul da Alemanha, mas ainda assim cancelou dois terços dos voos.

"As operações de voo foram retomadas às 6h00. As restrições ao tráfego aéreo manter-se-ão em vigor. Por conseguinte, recomendamos aos passageiros que voam este domingo que verifiquem o estado do seu voo com a sua companhia aérea atempadamente antes de se deslocarem ao aeroporto", anunciou o aeroporto no seu 'site'.

De acordo com um porta-voz do aeroporto, citado pela emissora regional BR e pela agência EFE, cerca de 560 dos 880 voos previstos para este domingo no aeroporto de Munique serão cancelados.

A estação ferroviária central de Munique permaneceu encerrada esta manhã, embora os caminhos-de-ferro tenham previsto retomar os serviços de longo curso e as ligações regionais durante a manhã deste domingo.

A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn (DB) disse no sábado que, devido ao "início do inverno no sul da Alemanha, haverá restrições às viagens de comboio nos dias 2 e 3 de dezembro".

Em comunicado, a DB recomendou aos clientes que adiem as suas viagens, se possível para uma data posterior a segunda-feira, uma vez que as reservas nos comboios previstos para domingo já são muito elevadas.

Os restantes transportes públicos, que tinham parado de funcionar em Munique porque os limpa-neves não conseguiam remover a neve, estão também a retomar lentamente o serviço e o metro, os autocarros e os elétricos voltaram a funcionar.

A forte neve obrigou também ao adiamento do jogo da Bundesliga entre o Bayern de Munique e o Union Berlin.