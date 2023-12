Gang tenta extorsão em supermercado de Campo Maior

GNR foi chamada e o grupo pôs-se em fuga.

Quatro homens tentaram extorquir os funcionários do Intermarché de Campo Maior através de um esquema de pintura não solicitada do parque de estacionamento. Chegaram ao local, na tarde de sexta-feira, e começaram a marcar as limitações dos lugares, mas depois apresentaram uma fatura e exigiram à força o pagamento de 1200 euros. A GNR foi chamada e o grupo pôs-se em fuga.