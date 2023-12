Dois navios de guerra israelitas e um americano atingidos por drones no Mar Vermelho

Movimento Houthi do Iémen confirma autoria do ataque a duas embarcações israelitas.

Dois navios de guerra israelitas e um americano, assim como outras embarcações comerciais, sofreram um ataque por meio de drones no estreito de Bab al-Mandab, no Mar Vermelho, este domingo. A informação é avançada pelo Pentágono e citada pela Sky News.



Um porta-voz militar do movimento Houthi do Iémen confirmou a autoria do ataque a dois navios israelitas, em declarações citadas pela agência Reuters.