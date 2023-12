Homem mata quatro familiares e é abatido pela polícia em Nova Iorque. Crianças entre as vítimas

Quatro pessoas, incluindo duas crianças, uma menina de 11 anos e um rapaz de 12, foram mortas e dois polícias ficaram feridos, na madrugada deste domingo, depois de terem sido esfaqueadas por um membro familiar, num bairro de Queens, Nova Iorque, nos EUA, avança o Daily News.O alerta foi dado às autoridades pelas por uma prima do suspeito que disse que o homem "estava a matar os membros da sua família".

O homem esfaqueou também dois polícias, um deles no pescoço e no peito e o outro na cabeça, antes de ser abatido pelas autoridades.Segundo as autoridades, o agressor pegou fogo à casa onde ocorreram os crimes, para que a polícia não pudesse agir até os bombeiros apagarem o incêndio.