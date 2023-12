Ucrânia abre inquérito após alegada execução de soldados capturados

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra dois militares russos a disparar contra dois soldados ucranianos que se rendiam.

A Ucrânia abriu um inquérito depois de ter sido divulgado um vídeo nas redes sociais que mostrava soldados russos a disparar contra dois militares ucranianos capturados quando estes se rendiam, informa o The Guardian."Os investigadores e o Ministério Público iniciaram uma investigação. O homicídio de prisioneiros de guerra é uma violação grave das convenções de Genebra e é classificado como um crime internacional grave", lê-se numa nota da procuradoria da Ucrânia, citada pelo mesmo jornal.O vídeo, que não foi verificado, mostra dois soldados ucranianos a sair de uma trincheira no campo de batalha com as mãos no ar e a deitarem-se no chão. De seguida, as tropas russas parecem abrir fogo e o vídeo termina.O Ministério Público da região de Donetsk disse que, de acordo com "dados preliminares", as imagens foram filmadas perto da aldeia de Stepove, perto de Avdiivka, uma cidade do leste onde os combates estão a decorrer.