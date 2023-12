Protagonista de "Sozinho em Casa" recebe estrela no Passeio da Fama em Hollywood

Macaulay Culkin, protagonista da saga "Sozinho em Casa", recebeu uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, no sábado.O ator, com 40 anos de carreira, dedicou o discurso de agradecimento à família, em particular à companheira, a atriz Brenda Song. "És a única pessoa que está mais feliz do que eu neste momento", declarou Macaulay Culkin, o intérprete de Kevin McCallister em "Sozinho em Casa".

Catherine O'Hara desempenhou o papel de mãe de Kevin e esteve presente na cerimónia em Hollywood. "Macaulay, parabéns. Tu mereces a estrela. Obrigado por incluíres a tua falsa mãe, que te deixou sozinho em casa não uma mas duas vezes, nesta ocasião feliz. Estou muito orgulhosa de ti", vincou a atriz.Macaulay Culkin concluiu o discurso com uma frase icónica dos filmes da saga: "Feliz Natal, animais imundos".