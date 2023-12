Futebolista do Arouca expulso por se deitar no chão

No Estádio do Bessa, Bogdan Milovanov viu o primeiro cartão amarelo aos 42 minutos, por uma falta junto à linha lateral, no meio campo ofensivo dos axadrezados. Aos 49 minutos, um remate de Bruno Onyemaechi, lateral esquerdo boavisteiro, acertou em cheio no defesa direito ucraniano.

O futebolista do Arouca esbrecejou e pediu assistência, na direção do árbitro. Tiago Martins não gostou e exibiu-lhe o segundo cartão amarelo.