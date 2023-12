Criança de 11 anos morre após queda em Lagoa

Terá sido vítima de um traumatismo craniano.

Um menino de 11 anos que caiu e bateu com a cabeça num banco de jardim, na zona do Auditório de Lagoa, sexta-feira à tarde, acabou por morrer no hospital. Terá sido vítima de um traumatismo craniano. Segundo o CM apurou, Isaque Medeiros, após a queda, foi levado pelos pais, mas sentiu-se maldisposto e vomitou, tendo ido para o hospital.