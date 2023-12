Falsa amiga condenada por sacar 33 mil euros a mulher deficiente

“Aproveitou-se de uma pessoa vulnerável”, afirmou o juiz.

Uma mulher, de 64 anos, foi condenada a cinco anos de prisão, com suspensão de pena, por ter sacado mais de 33 mil euros da conta bancária de uma outra, com deficiência cognitiva. O crime ocorreu numa aldeia do concelho de Ferreira do Zêzere.A burlona começou por apoiar a deficiente, de 47 anos, fazendo limpezas, mas tudo não passou de um estratagema. Entre junho e novembro de 2022, após ter acesso aos dados do cartão multibanco, a arguida fez levantamentos, compras e transferências para contas bancárias controladas por si num valor superior a 33 mil euros, deixando a lesada sem meios de sustento.A mulher, com antecedentes criminais, foi ainda condenada à devolução de 12 600 euros à vítima e ao pagamento de indemnização de 5 mil euros por danos não patrimoniais.