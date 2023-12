Homem tinha arsenal em casa na Amadora

PSP fez busca à residência.

A PSP da Amadora encontrou um verdadeiro arsenal em casa de um homem, de 58 anos, membro do grupo Portugal Hammerskins.



Chamada a casa do suspeito no âmbito de um alerta de violência doméstica, na madrugada de sábado, a patrulha da PSP apreendeu 13 armas brancas, uma arma de fogo de calibre 6,35 mm e diversas munições, um machado, duas soqueiras e um bastão extensível. O suspeito, porém, não estava em casa.