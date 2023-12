Mulher cai em falésia com 7 metros no Estoril

Operacionais estão no local.

A Polícia Marítima de Cascais e os bombeiros encontram-se a prestar assistência a uma mulher que, pelas 14h40 desta segunda-feira, caiu numa falésia com cerca de sete metros de profundidade na praia da Ponta do Sal, em São João do Estoril.

"Tudo indica que se tratou de uma mulher que estava a caminhar, e escorregou e caiu de uma altura considerável", explicou ao CM o comandante Marques Coelho, comandante da capitania de Cascais.

No local estão 8 operacionais e três viaturas, desconhecendo-se ainda o estado da vítima.