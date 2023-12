Homem detido por esfaquear ex-colega de casa no Porto

Vítima foi transportada para o hospital devido às lesões graves que sofreu.

Um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por tentativa de homicídio e violação de domicílio, no sábado, na Rua Visconde de Setúbal, no Porto.A detenção ocorreu pelas 8h30 numa habitação ocupada por vários cidadãos estrangeiros, quando um dos indivíduos entrou na referida habitação e terá agredido, com uma arma branca, um dos ex-colegas de casa, devido a problemas pessoais que já tinham tido um com o outro.Os restantes moradores, ao aperceberem-se do barulho, intervieram e tentaram acabar com as agressões.A vítima, de 31 anos, foi transportada para o hospital devido às lesões graves que sofreu.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.