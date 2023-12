Sírio tenta voar de Lisboa com passaporte falso

Homem tentava embarcar num voo com destino aos Países Baixos.

A PSP de Lisboa deteve um sírio, de 50 anos, quando este tentava embarcar num voo com destino aos Países Baixos usando passaporte e título de residência falsos.Os documentos forjados - tinham o nome e a foto do homem mas não eram legítimos - foram detetados no controlo de fronteira. Quando foi revistado, os agentes descobriram um passaporte sírio, este verdadeiro, e outros documentos falsos.Questionado pelos agentes, acabou por explicar que tinha comprado os documentos por dois mil euros. Foi detido, mas logo libertado com julgamento marcado para dia 18.