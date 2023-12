Problema de saúde de piloto obriga a aterragem de emergência no aeroporto de Faro

Aeronave tinha saído do Reino Unido e tinha como destino Marrocos.

Um avião da companhia aérea Ryanair fez na manhã desta terça-feira uma aterragem de emergência no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.Segundo oapurou, a aeronave tinha saído do Reino Unido e tinha como destino Marrocos. Seguia com 18 passageiros a bordo, quando o piloto comunicou que não se estava a sentir bem, obrigaram à ativação do alerta vermelho no aeroporto algarvio.A aterragem ocorreu sem incidentes e os passageiros esperam agora para voltar a levantar voo com outro piloto.