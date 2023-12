GNR deteve em flagrante homem em Felgueiras por violência doméstica

Suspeito ameaçou a companheira em frente aos militares da Guarda.

A GNR de Felgueiras deteve em flagrante, no domingo, um homem de 48 anos, por violência doméstica, naquele concelho do distrito do Porto, foi esta terça-feira revelado.

Segundo fonte policial, "o suspeito, na presença dos militares, ameaçou a vítima, sua companheira de 46 anos, motivo que levou à sua detenção".

A ação policial ocorreu na sequência de uma denúncia de um crime de violência doméstica.

Os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram que, no interior de uma residência, se encontrava o suspeito, muito nervoso e exaltado, tendo sido ainda possível verificar vários móveis danificados".

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Penafiel, que determinou como medidas de coação a "proibição de aproximação da vítima por qualquer meio e mandado de condução à residência, para retirar os seus bens de primeira necessidade".