PJ localiza bebé de três meses traficada por português no Brasil

Homem, de 50 anos, foi detido pelos crimes de tráfico de pessoas e falsificação ou contrafação de documentos.

A Polícia Judiciária (PJ), em estreita colaboração com a Polícia Federal do Brasil, localizou uma bebé de três meses que tinha sido transportada de São Paulo, no Brasil, para Valongo.

Um homem português, de 50 anos, empresário, sem antecedentes criminais, foi detido na segunda-feira pela Polícia Federal do Brasil pelos crimes de tráfico de pessoas e falsificação ou contrafação de documentos. Presente às autoridades competentes, ficou em prisão preventiva.





Segundo avança a PJ em comunicado, o indivíduo, mediante uma determinada quantia monetária, conseguiu registar uma menina, com menos de um mês de vida, como sendo sua filha biológica. A criança foi trazida para Portugal no dia 24 de outubro e ficou a residir com o homem e o seu companheiro na zona metropolitana do Porto.

"Em finais de novembro, o mesmo suspeito regressou ao Brasil e realizou o mesmo procedimento, tendo em vista conseguir idêntico resultado com outro recém-nascido, desta vez do sexo masculino, o que levou à sua detenção", lê-se no comunicado enviado às redações.



A bebé, vinda para Portugal em outubro, foi localizada pela PJ em boas condições de saúde, tendo sido entregue numa casa de acolhimento.



O companheiro do detido, de 44 anos, também empresário e igualmente sem antecedentes criminais, foi constituído arguido e interrogado.



A investigação prossegue.