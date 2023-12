Ativistas do grupo Climáximo atacam jato privado no Aeródromo de Cascais

Segundo o grupo ambiental, os jatos privados são armas de destruição em massa, que "não têm lugar numa sociedade em chamas".

Alguns ativistas do Climáximo entraram, na manhã desta quarta-feira, no Aeródromo de Cascais e cobriram um jato privado com tinta."Esta manhã, apoiantes do Climáximo entraram no Aeródromo de Cascais, pintando um jato que estava estacionado na pista e bloqueando-o com os seus corpos, causando a paragem do funcionamento da infraestrutura", lê-se num comunicado do coletivo enviado às redações.O coletivo esclarece que a ação teve por objetivo denunciar os voos de luxo "dos super-ricos" e a "hipocrisia criminosa" dos líderes mundiais que se deslocam à COP28 num meio de transporte que é "o pináculo da injustiça climática".Segundo o grupo ambiental, os jatos privados são armas de destruição em massa, que "não têm lugar numa sociedade em chamas".O Climáximo tem sido protagonista de ações de consciencialização polémicas nos últimos meses. Desde atirar tinta a ministros, impedir circulação nas estradas e ocupar faculdades, o coletivo promete atuar até que as reivindicações sejam ouvidas.