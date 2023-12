Monstro mata a 'ex' com 11 facadas

Homicida foi à PSP reclamar a guarda dos filhos duas horas e meia após os crimes.

Foi com pelo menos onze facadas - sete no pescoço e quatro na face - que Átila Duarte, de 34 anos, matou a ex-companheira, Cássia Círiaco, da mesma idade, num banho de sangue em frente aos três filhos menores do ex-casal, de nove, três e dois anos, e da enteada de 14 anos, que deixou entre a vida e a morte com um golpe na cabeça.