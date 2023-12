Venezuela cria autoridade única e novo estado em território em disputa com a Guiana

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a criação de uma ampla Alta Comissão Nacional para a Defesa do Esequibo.

O Presidente da Venezuela fez vários anúncios relacionados com o Esequibo, em disputa com a vizinha Guiana, dois dias após os venezuelanos votarem favoravelmente às intenções do Governo de anexar o território num referendo consultivo.

Os anúncios foram feitos durante um Conselho Federal de Governo (CFG), no qual participaram o Conselho de Estado e o Conselho de Defesa da Nação (CDF), que teve lugar no auditório da Universidade Militar do Exército, no Forte de Tiúna, a principal base militar de Caracas.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a criação de uma ampla Alta Comissão Nacional para a Defesa do Esequibo, que será integrada pelo CDF, o CFG, o Conselho de Segurança Nacional, pelos setores políticos, religiosos e académicos do país, em especial as universidades, e que será coordenada pela vice-Presidente, Delcy Rodríguez.