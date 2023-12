Buscas na ria de Aveiro pelo corpo da grávida desaparecida na Murtosa terminam sem sucesso

Foi uma empresa especializada, contratada pela família, que efetuou as buscas na ria, com o apoio da Polícia Marítima.

As buscas subaquáticas por Mónica Silva, grávida desaparecida da Murtosa, decorreram na manhã desta quarta-feira, junto à Ponte de Varela, na ria de Aveiro. O corpo da grávida não foi encontrado.

Imagens de drone mostram buscas na ria de Aveiro por grávida da Murtosa



Inicialmente seria o irmão de Mónica, António Silva, que iria coordenar a operação. No entanto, é uma empresa especializada, contratada pela família, a efetuar as buscas na ria.



A empresa de mergulhadores profissionais coordenou as operações de forma gratuita como forma de apoio à família, que há dois meses não tem qualquer notícia de Mónica.







Dono da empresa de mergulho explica buscas na ria de Aveiro por grávida da Murtosa





A zona onde efetuaram buscas é de risco, com pouca visibilidade e muito lodo, pelo que as operações foram fiscalizadas, com o apoio da Polícia Marítima.



Antes da entrada dos mergulhadores, um sonar rastreou toda a área de busca e detetou 13 zonas suspeitas e potenciais perigos.



Foi montado um perímetro de segurança no local para impedir que outras embarcações não passem na área enquanto decorriam as buscas.



A Polícia Marítima contactou ainda os Bombeiros Voluntários da Murtosa para que assistência fosse prestada caso existisse alguma emergência.



No local das operações juntaram-se dezenas de populares em jeito de solidariedade para com a família da mulher desaparecida.



Mónica Silva desapareceu no dia 3 de outubro depois de sair de casa com ecografias. Chegou a ligar ao filho para dizer que chegava a casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias. Na altura, estava grávida de sete meses.



Fernando Valente, o principal suspeito do desaparecimento e ex-namorado da mulher, foi detido e está em prisão preventiva por suspeita dos crimes de homicídio qualificado, ocultação e profanação de cadáver e de aborto agravado.