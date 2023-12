Terrorista alemão anti-Covid preso em Portugal

Condenado por fabricar armas com impressoras 3D desapareceu após ser libertado em junho.

Um alemão que formou um grupo armado para combater as medidas do Governo Federal da Alemanha contra a pandemia de Covid-19 foi preso em Portugal depois de quase seis meses desaparecido. Joachim T., de 39 anos, é apontado como o líder do grupo ‘Paladin’ e tinha sido condenado em janeiro a uma pena de um ano e seis meses por violação da lei das armas alemã, mas foi libertado em junho e fugiu daquele país.Segundo o Gabinete Central de Combate ao Terrorismo e ao Extremismo do Ministério Público de Koblenz e a imprensa germânica, o grupo foi formado em 2021 e criou espaços de treino na Baviera, onde treinavam hipotéticos ataques a organismos ligados à Saúde com armas fabricadas em impressoras 3D. A Justiça alemã acusou outros dois elementos do grupo ‘Paladin’ pelos mesmos crimes.Foi apanhado numa banal operação de fiscalização rodoviária da GNR no Alentejo, há cerca de duas semanas, quando o nome foi inserido no sistema e os militares constataram que tinha um mandado de detenção europeu. Joachim T. era fisioterapeuta e perdeu o emprego por se negar a usar máscara. Iniciou o movimento apelando à "resistência armada".