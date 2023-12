Homem detido por tentar matar irmão com motosserra em Odeceixe

Vítima foi transportada para as urgências do Hospital de Portimão e mais tarde transferida para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.

Um homem de 28 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de um crime de homicídio na forma tentada, em Odeceixe, Aljezur.

De acordo com um comunicado da PJ, após uma discussão entre dois irmãos, um deles, o agressor, agarrou numa motosserra com a qual desfez a porta do contentor onde a vítima se encontrava deitada, desferindo-a com vários golpes.

A vítima foi transportada para as urgências do Hospital de Portimão e mais tarde transferida para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.

O detido é lenhador de profissão e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.