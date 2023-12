Irmãos matam homem a tiro e atingem outro por alegada ofensa à mãe

Suspeitos dispararam contra dois indivíduos indianos.

Dois homens irmãos, de 22 e 29 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeitas de dois crimes de homicídio qualificado, um na forma tentada, a um homem de 33 anos de idade, e outro na forma consumada, a um homem de 26 anos.Os crimes ocorreram, por volta das 21h00 no passado dia 5 de novembro, quando os homens se dirigiram a uma casa onde viviam vários indivíduos de origem indiana com uma caçadeira para se vingarem de uma suposta ofensa verbal que, alegadamente, os residentes da casa tinham proferido contra a mãe dos suspeitos.Os homens dispararam duas vezes uma arma de fogo para o interior da habitação e atingiram um dos habitantes que morreu imediatamente. Posteriormente, um dos suspeitos disparou contra outro indivíduo atingindo-o no ombro esquerdo. Os irmãos fugiram do local.Os suspeitos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.