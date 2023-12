Palmeiras de Abel Ferreira bicampeão brasileiro de futebol

Técnico português afirmou que, "acima de tudo, foi a vitória de uma equipa que sabe o que faz".

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, revalidou na quarta-feira o título de campeão brasileiro de futebol, somando o 12.º cetro na prova, ao empatar 1-1 no reduto do Cruzeiro, na 38 e última jornada.

O 'miúdo' Endrick adiantou o 'verdão', aos 21 minutos, apontando o seu 11.º golo na prova, e Nikão restabeleceu a igualdade, aos 80.

O conjunto paulista, que acabou com mais dois pontos do que o Grêmio e quatro face a Atlético Mineiro e Flamengo, reforçou a liderança do ranking da competição - mais quatro títulos do que o Santos, que hoje caiu pela primeira vez na Serie B - e somou o nono troféu sob o comando do técnico luso, e terceiro em 2023.

Abel Ferreira, de 44 anos, que chegou ao Palmeiras no final de outubro de 2020, soma agora duas vitórias na Taça Libertadores (2020 e 2021), uma na Supertaça sul-americana (2022), duas no Brasileirão (2022 e 2023), uma na Taça do Brasil (2020), uma na Supertaça brasileira (2023) e duas no Paulistão (2022 e 2023).

Abel Ferreira diz que não sabe se terá energia para se manter no Palmeiras



O treinador português colocou em dúvida a sua continuidade ao comando do Palmeiras.

"Não sei se tenho energia para continuar a tirar o máximo dos jogadores", disse Abel Ferreira, que assegurou o seu nono troféu pelo conjunto de São Paulo, num trajeto, desde outubro de 2020, que inclui duas vitórias na Taça Libertadores.

Com contrato até final de 2024, o técnico luso lembrou que não foi nada fácil conseguir tantas conquistas pelo 'verdão', que a 11 rondas da edição 2023 do Brasileirão seguia no quinto posto, a 14 pontos do então líder Botafogo.

"É fácil ganhar uma vez, duas vezes, mas nove vezes, de forma consistente", disse Abel Ferreira, acrescentando: "As pessoas esperam sempre que faças mais e melhor".

No que respeita ao segundo triunfo consecutivo no Brasileirão, o treinador luso, de 44 anos, frisou que o Palmeiras nunca desistiu, mesmo quando o atraso era muito grande.

"Se perguntar aos jogadores, internamente nunca desistimos. Traçámos uma estratégia a meio e, mais à frente, quando perguntarem aos jogadores o que eu disse, acho que eles vão contar. Não vou abrir o jogo, mas se eles quiserem dizer não há problema nenhum", disse o penafidelense.

Abel Ferreira afirmou ainda que, "acima de tudo, foi a vitória de uma equipa que sabe o que faz".

"Nos momentos de dificuldade, formos capazes de nos superar. Quando olhamos para o campeonato, fomos muito consistentes e a força desta equipa foi evidente. Isso é a prova de muito trabalho e de uma consistência e regularidade muito grandes", frisou.