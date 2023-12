Chuva intensa inunda túnel em Caminha e retém viatura

Bombeiros retiraram o veículo e a condutora encontra-se bem.

Uma viatura, conduzida por uma mulher, ficou esta quinta-feira retida num túnel em Vila Praia de Âncora, em Caminha, devido à precipitação intensa que se fez sentir a partir das 08h30.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho adiantou que os bombeiros retiraram a viatura e que a condutora se encontra bem.

A mesma fonte adiantou que entre as 8h30 e as 9h20 foram registadas no distrito de Viana do Castelo oito ocorrências relacionadas com precipitação intensa.

Em Viana do Castelo, pelas 10h30 encontrava-se inundado um túnel na Estrada Nacional (EN) 203, na União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho adiantou que a circulação rodoviária não está cortada.

Na freguesia de Areosa, pelas 10h30, um túnel junto a uma superfície comercial também se encontra inundado.

A avenida Capitão Gaspar de Castro, a Rua do Ameal e a Avenida do Cabedelo, na freguesia de Darque, também se encontravam, cerca das 10h30, inundadas, estando os bombeiros a proceder ao desentupimento de sarjetas.