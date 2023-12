PS bloqueia Marta Temido no Parlamento para falar do caso das gémeas

Pedido de audição urgente da ex-ministra da Saúde foi feito pela Iniciativa Liberal e acabou chumbado apenas com a maioria do PS.

O Partido Socialista (PS) votou contra a presença no Parlamento da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, e do ex-secretário de estado da Saúde, Lacerda Sales, para dar explicações sobre o caso das gémeas. pedido de audição urgente foi feito pela Iniciativa Liberal (IL)e acabou chumbado apenas com a maioria do PS. Todos os outros partidos votaram a favor.Em causa está ao alegado favorecimento de duas gémeas, que sofrem de Atrofia Muscular Espinhal, no acesso ao tratamento com o medicamento Zolgensma, com custo superior a quatro milhões de euros. O caso remonta a 2019.

Por outro lado, o PS apresentou uma proposta para ouvir o atual ministro da saúde e a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa-Norte.



Esse pedido foi aceite apenas com a abstenção da IL e, por isso, o Parlamento vai ouvir a atual presidente do conselho de administração do centro hospital Lisboa-Norte e Manuel Pizarro.