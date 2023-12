Polícia brasileira descobre plano para explodir ponte entre São Paulo e o litoral e apreende explosivos

Recluso confessou plano criminoso e indicou às autoridades o local onde estavam escondidos os explosivos.

A confissão de um recluso que decidiu falar após ter sido ameaçado de morte pelos antigos cúmplices permitiu à Polícia Civil de São Paulo descobrir e desarticular um plano criminoso que previa a explosão de uma das grandes pontes que ligam a capital paulista, a maior metrópole do Brasil, ao litoral daquele estado brasileiro.



O homem, que se entregou à polícia por considerar estar mais seguro preso do que solto nas ruas após romper com o resto do gangue, indicou o local onde a quadrilha escondia os explosivos.

O Grupo de Operações Especiais (GOE) foi até ao local indicado pelo homem, uma casa no bairro Riacho Grande, na cidade de São Bernardo do Campo, que fica no início do Sistema Anchieta-Imigrantes, o complexo que liga São Paulo ao litoral, nomeadamente a Santos, Praia Grande, Guarujá e outras cidades da chamada Baixada Santista, e encontraram e apreenderam uma grande quantidade de explosivos e equipamentos de detonação.



Um home que se encontrava no local foi detido. Já com largo cadastro, que tinha na sua posse, além dos explosivos, uma pistola automática, um fuzil de guerra, muita munição e sacos com droga, escondidos tanto na habitação quanto num esconderijo secreto do carro parado junto ao imóvel.

O recluso que denunciou o plano não soube dizer à polícia nem ao juiz a que foi presente qual seria a ponte a ser explodida pelo grupo criminoso a que pertencia e o condenou à morte após divergências, mas, fosse qual fosse, poderia provocar uma grande tragédia.A ligação entre a capital paulista e as cidades do litoral tem diversas pontes, algumas com grandes dimensões. Por elas passam dezenas de milhares de motoristas todos os dias, chegando a centenas de milhares nos fins de semana de calor, quando muitos paulistanos descem a Serra do Mar em direção às praias das cidades do litoral.