Alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro criam peças de Natal para ajudar a construir escola na Guiné-Bissau

Jardim de infância Padre Jonas irá apoiar 300 crianças e respetivas famílias.

Alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, criaram peças natalícias com pasta de papel para venda e angariação de verbas para a construção de um jardim de infância na Guiné-Bissau, foi esta quinta-feira anunciado.

A academia transmontana disse, em comunicado, que cada peça vendida nesta iniciativa de Natal contribuirá integralmente para o projeto de construção de um jardim de infância em Sanfim, na Guiné-Bissau, promovido pela Organização Não Governamental (ONG) Sol Sem Fronteiras (Solsef).

A campanha de Natal da "prenda solidária" da Solsef espalha-se por todo o país.

De acordo com a UTAD, na universidade transmontana a iniciativa envolve os alunos da licenciatura em Educação Básica que moldaram pinheiros, figuras do presépio, coroas festivas e vários enfeites natalícios, como bolas, estrelas, sinos, corações e anjos de vários tamanhos.

"Esta ação solidária começou como resposta às preocupações dos estudantes sobre questões sociais, especialmente o acesso à educação em países em desenvolvimento, e já resultou na produção de mais de 200 peças, o que mostra bem o empenho e a dedicação dos estudantes envolvidos", afirmou, citada no comunicado, a professora Rita Azevedo.

A academia transmontana disse que o jardim de infância Padre Jonas irá apoiar 300 crianças e respetivas famílias.

A venda das peças decorrerá entre terça e quarta-feira, na Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS), no campus da UTAD, em Vila Real, e, com preços que vão de um a cinco euros, as peças podem ser adquiridas individualmente ou em conjuntos.

A Solsef foi criada em 1993 e, em 30 anos de trabalho, apoiou 100.705 pessoas em nove países, sendo que 57% dos beneficiários são mulheres.

No ano passado, durante toda a campanha de Natal, que decorreu entre setembro e janeiro, a organização conseguiu juntar 38.475 euros, canalizados para o apoiar ao projeto Qualificação Pedagógica, na Guiné-Bissau.