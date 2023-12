Daniel Adrião quer construir "democracia plena" onde o futuro "não pertence a quadros partidários"

Candidato pretende criar um futuro em Portugal onde todos "os cidadãos têm voz".

O candidato à liderança do PS Daniel Adrião pretende "ajudar a construir uma democracia plena, onde todos os cidadãos têm voz" e onde "o futuro não pertence a quadros partidários".

Num vídeo esta quinta-feira divulgado pela sua candidatura, refere-se que Daniel Adrião "quer ajudar a construir uma democracia plena, onde todos os cidadãos têm voz, onde cada voto tem o mesmo valor".

"Onde o futuro não pertence a quadros partidários, mas às bases, aos eleitores, todos os eleitores", salienta-se.

No vídeo, com imagens do percurso de Daniel Adrião e excertos de intervenções suas em congressos do PS, uma voz-off destaca que o candidato do PS pretende "lembrar as origens e resgatar os valores democráticos, de inconformismo perante os desafios, de honestidade perante a incerteza".

Daniel Adrião tem "um percurso onde fazer mais e melhor pelo partido, pelo país, pelas pessoas, implica nunca mais desistir, com coragem, determinação e memória, honrando o legado dos que já partiram, cumprindo as aspirações de todos os que representa e quer representar", sublinha-se.

As eleições para a sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS vão realizar-se entre 15 e 16 de dezembro e são disputadas entre o atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o ex-ministro e deputado Pedro Nuno Santos e o dirigente socialista Daniel Adrião.