Hospital de Santarém nega assistência e manda grávida de 17 anos em trabalho de parto para Abrantes

Mulher foi assistida à porta do Serviço de Urgência.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) não prestou assistência médica a uma grávida de 17 anos que se deslocou à Urgência com dores e em fim de gestação, e que foi transportada pelos bombeiros para ir dar à luz na maternidade de Abrantes.

O caso ocorreu esta quinta-feira, quando a menor de idade e alguns familiares se deslocaram por meios próprios de Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, para que fosse assistida no bloco de partos do HDS.

Uma vez que o Serviço de Ginecologia / Obstetrícia se encontra encerrado em contingência, o próprio Serviço de Urgência do hospital recusou fazer a admissão da paciente, mesmo perante a insistência da família.

Segundo o CM conseguiu apurar, ao fim de uma hora, a jovem começou a sentir-se mal e, na sequência, rebentaram-lhe as águas.

Os familiares ligaram então para o 112, tendo o CODU acionado a equipa médica da VMER de Santarém para prestar assistência à parturiente, que entrou em trabalho de parto à porta do próprio hospital.

Passados poucos minutos, foi acionada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santarém (BVS) para transportar a jovem ao Hospital de Abrantes, com acompanhamento da VMER, numa viagem com uma distância superior a 50 quilómetros.

Contatado pelo CM, o Conselho de Administração do HDS esclarece que todas as "entidades competentes" estavam informadas do encerramento do Bloco de Partos.

"No caso concreto, o acompanhante da grávida decidiu, sem consultar os profissionais do HDS, ligar para o 112, sendo acionada ambulância de socorro e a VMER, que acompanharam a grávida para a Urgência do Hospital de Abrantes", explica o HDS, que acrescenta que a mulher chegou ao destino "em início de trabalho de parto sem complicações".