O brilho, o sorriso e a amizade: As reações à morte de Nuno Graciano

Apresentador e empresário, morreu esta quinta-feira aos 54 anos.

O apresentador de televisão e empresário Nuno Graciano morreu, esta quinta-feira, aos 54 anos. Desde que foi noticiada a morte do apresentador, várias figuras públicas recorreram às redes sociais para se despedirem.



"Se hoje existo como artista, a este homem o devo. Pois foi ele que me chamou para um concurso de anedotas onde depois fui vencedor. Depois contactou-me e ensinou-me a fazer apanhados. A vida seguiu e ele sempre a assistir ao meu sucesso. Devo-lhe muito, eu e muita gente que anda aí no mundo da televisão", escreve Fernando Rocha, comediante e ator, no Instagram.





"Foi com grande tristeza que recebemos a notícia do nosso companheiro Nuno Graciano. Os nossos sentidos pêsames à família do Nuno!", disse o Chega no X (antigo Twitter).

A apresentadora, Alice Alves, que foi colega de Nuno Graciano, também se despediu do apresentador. "Nuno tinha uma habilidade em trazer alegria, era única. Enriqueceu-nos a todos e animou-nos profundamente nos últimos anos. Que as luzes nunca se apaguem, obrigada Nuno Graciano por tudo o que nos deste", disse durante a emissão da TVI.

Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como "O Arrumadinho", recordou Nuno Graciano através das redes sociais. "Conheci pessoalmente o Nuno quando eu tinha uma participação semanal no programa da manhã da CMTV, logo no arranque do canal. Simpático, cordial, muito educado, sempre pronto a ajudar-me em tudo. Um homem genuinamente bom. Um abraço solidário a toda a família. O Nuno era bom", escreveu.



O cantor Emanuel também deixou a sua homenagem: "Todos conhecem as suas qualidades e vou sempre guardar todos os momentos com o nosso projeto Nunos & Nunettes. Um adeus de sentimento puro e as condolências sentidas a toda a família", disse o cantor no Facebook.

O ator Rui Santos deixou a sua homenagem ao apresentador nas redes sociais. "As minhas condolências à Família e aos Amigos. E pensem que a vida valerá muito mais a pena quando há respeito pelo próximo. O respeito que o Nuno reclamou. A vida pode ser muito ingrata. Quando acaba, fulminantemente, sem fazermos tudo aquilo a que nos propusemos".



Também a atriz Bárbara Norton de Matos usou as redes sociais para se despedir do apresentador: "Sempre que estávamos juntos falavas com um orgulho enorme nos teus filhos, com um brilho nos olhos, inacreditável. Rimos muito, aliás gargalhávamos alarvemente juntos e é assim que me vou lembrar de ti… a rir! Muita força para a família!",

Fanny Rodrigues diz-se "sem palavras", Marco Costa, pasteleiro e amigo de Nuno, escreveu: "Que brilhes no céu como brilhaste na terra! Foi um prazer ter-te como amigo! Serás para sempre o eterno Tio Careca!", Bernardo Sousa, piloto e amigo do apresentador, que reagiu "Descansa em paz amigo".



Vanessa Oliveira, apresentadora, também reagiu:"Muitas vezes ouviste os meus nervos e as minhas angústias". Cristina Ferreira relembra a participação de Nuno no Big Brothers: "Ainda lhe vi o olhar brilhante por voltar à televisão".



"O Nuno Graciano era meu amigo. E tornamo-nos muito próximos quando ele deixou de ter amigos da televisão. Apagaram se as luzes do palco, foram centenas os que desapareceram. Hoje, despeço-me de ti, meu querido. Poderás finalmente ter paz, fora de um mundo que te foi ingrato. Como dizias sempre, vemo-nos por aí", escreveu Tânia Laranjo, jornalista da CMTV, nas redes sociais.