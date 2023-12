Jovem de 16 anos detido por matar mulher a tiro em Londres

Suspeito feriu ainda dois jovens. Causas do crime continuam a ser investigadas.

Um jovem, de 16 anos, foi detido por ser suspeito de ter morto a tiro uma mulher, de 42, e ferido outras duas pessoas em Hackney, Londres , na terça-feira.Lianne Gordon não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. Os dois feridos, de 16 e 20 anos, foram levados para o hospital.De acordo com a Sky News, que cita a Metropolitan Police, o suspeito foi detido na madrugada desta sexta-feira e encontra-se sob custódia."Embora esta detenção assinale um desenvolvimento significativo nesta investigação, gostaria de reiterar o meu apelo para que qualquer pessoa com informações as disponibilize à polícia", disse a inspetora-chefe Jo Yorke.As autoridades continuam a investigar o caso para poder dar respostas à família de Lianne."Tenho uma equipa de agentes dedicados e experientes a trabalhar incansavelmente para garantir que a família e os amigos de Lianne obtenham as respostas de que tanto necessitam", rematou a inspetora.