Adeptos de oito clubes franceses proibidos de viajar no fim de semana após incidentes

Medida pretende "evitar todos os riscos graves para a segurança das pessoas e dos bens".

O governo francês decidiu esta sexta-feira proibir os adeptos de oito clubes de viajarem para os jogos do campeonato e da Taça da França em futebol que decorrem no fim de semana, após incidentes registados nos últimos meses.

Num despacho publicado esta sexta-feira, o Ministério do Interior francês identificou os adeptos do Lens, Bordéus, Nimes, Auxerre, Toulouse, Reims, Nantes e Marselha como aqueles que não podem participar nas deslocações das suas equipas.

O documento publicado salienta que esta medida pretende "evitar todos os riscos graves para a segurança das pessoas e dos bens" que considera existirem nos jogos das equipas em causa.

"Desde o início do ano 2023 e da época da Liga e da Taça de França, as deslocações dos adeptos dos clubes de futebol têm sido, com muita frequência, fonte de incidentes de ordem pública devido ao comportamento violento de alguns deles", explica.

O caso mais recente aconteceu no sábado, com a morte de um adepto do Nantes em confrontos registados com adeptos do Nice. Antes, em outubro, o jogo entre o Marselha e o Lyon foi adiado depois de o autocarro do Lyon ter sido apedrejado, causando ferimentos em Fabio Grosso, treinador que orientava a equipa na altura.