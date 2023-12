Irmãos resgatados no Cabo Raso já estão com familiares

Cadáveres continuam por reconhecer na morgue do cemitério.

Os dois irmãos de 16 e 13 anos, filhos da mulher de 45 anos que conduzia o carro que esta sexta-feira de manhã ‘voou’ para o mar no Cabo Raso, Cascais, matando-a e à mãe, de 70 anos, já estão com os familiares.

O comandante da capitania de Cascais, José Marques Coelho, disse ao CM que os cadáveres de Raquel, a condutora da viatura, e Maria José Godinho, mãe desta (as duas vítimas mortais do acidente), continuam por reconhecer na morgue do cemitério da Guia, em Cascais. "Trata-se de um formalismo que não impede a realização das autópsias", acrescentou.

Por fim, o comandante José Marques Coelho admitiu ainda que a Polícia Marítima continua sem saber a matrícula da viatura acidentada. "Esse facto impede o esclarecimento da propriedade do mesmo, e o acionamento da companhia de seguros responsável pelo veículo para que esta possa cobrir as despesas da remoção dos destroços".