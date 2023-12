Abel Ferreira mantém-se no Palmeiras em 2024

Técnico luso conquistou na quarta-feira passada o bicampeonato brasileiro.

O treinador português Abel Ferreira vai continuar no Palmeiras, depois de se ter sagrado recentemente bicampeão brasileiro de futebol, desfazendo dúvidas quanto à sua continiudade no clube paulista.

Abel Ferreira reuniu-se na sexta-feira com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para avaliar os objetivos alcançados no presente ano, com a conquista de três títulos em cinco competições, e para tratar da planificação para a próxima temporada, informou o clube de São Paulo.

Segundo a informação divulgada pelo Palmeiras na rede social X, o treinador português "reforçou" que tem contrato com o clube até dezembro de 2024.



O planeamento para 2024, adiantou o 'Verdão', decorre "desde há meses" com o corpo técnico encabeçado por Abel Ferreira.



O técnico luso conquistou na quarta-feira passada o bicampeonato brasileiro, chegando aos nove títulos nos seus quase quatro anos à frente do conjunto de São Paulo.



Com o Palmeiras, Abel Ferreira conquistou o Campeonato Paulista (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), duas edições seguidas da Copa Libertadores (2020 e 2021), una Supertaça Sul-Americana (2022), uma Supertaça do Brasil (2023) e as duas ligas.



Nos últimos dias, a imprensa local e alguma estrangeira tinham dado o nome do treinador português como possível para diferentes clubes em 2024, tais como o Al Sadd, do Qatar. "Penso que vou ficar", disse Abel Ferreira aos jornalistas, sem mais explicações, antes de receber na quinta-feira o prémio como melhor treinador da Liga brasileira em 2023.



O treinador luso referiu na altura que sempre tomou decisões sobre si nos últimos anos e sobre o que seria melhor para a sua carreira, mas nunca sobre o que seria mehor para a sua família, deixando no ar algumas dúvidas sobre a sua continuidade.