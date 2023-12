Rui Costa defende treinador do Benfica: "Há uma campanha contra Schmidt"

Presidente das águias considera que se exagerou na forma como se protestou contra o técnico alemão.

O presidente do Benfica Rui Costa, mostrou-se desiludido com os insultos dirigidos pelos adeptos ao treinador Roger Schmidt no decorrer do encontro entre águias e Farense, na sexta-feira."Há uma campanha contra Schmidt. Não posso deixar de lamentar o que aconteceu. Em 120 anos de história nunca se viu uma situação como a de ontem [sexta-feira], não é este o respeito que o nosso treinador merece", disse o líder dos encarnados, que reagiu este sábado, no Benfica Campus, no Seixal, aos últimos resultados do Benfica.Em atualização