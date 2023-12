ASAE instaura 19 contraordenações contra talhos e apreende 22 quilos de carne e queijos

Operação fiscalizou o controlo de origem e rotulagem, circunstâncias de conservação e exposição, bem como as condições higiénicas e sanitárias das instalações.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 19 contraordenações contra talhos, sobretudo por desrespeito das normas de higiene, e apreendeu 22 quilogramas de carne de bovino e queijos, bem como uma balança, num valor de 700 euros.A ASAE realizou, nas últimas semanas, uma operação de fiscalização de talhos, de Norte a Sul do País, para verificar o cumprimento dos requisitos do setor, como o controlo de origem e rotulagem, circunstâncias de conservação e exposição, bem como as condições higiénicas e sanitárias das instalações."Como balanço da operação assinala-se a fiscalização de 100 operadores económicos, maioritariamente retalhistas, tendo sido instaurados 19 processos contraordenacionais", indicou, em comunicado.Entre as principais infrações estão a distribuição, preparação e venda de carnes e seus produtos "com desrespeito das normas higiénicas e técnicas aplicáveis, a falta de mera comunicação prévia, o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a falta de requisitos e a falta, inexatidão ou deficiência de rotulagem".Foram ainda apreendidos cerca de 22 kg de carne de bovino e queijos e uma balança, com um valor de, aproximadamente, 700 euros.