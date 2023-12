Incêndio num hospital em Roma faz três mortos

Cerca de 200 pessoas foram retiradas do hospital, entre elas crianças e grávidas.

Um incêndio deflagrou na noite desta sexta-feira num hospital em Roma, Itália. Morreram três pessoas, duas ficaram feridas e 200 foram retiradas do hospital, entre elas crianças e grávidas.O fogo começou no fundo do hospital, espalhou-se pelo andar onde fica o ambulatório e, mais tarde, atingiu as urgências e os cuidados intensivos. Uma nuvem de fumo negro causou o pânico entre os doentes.As vítimas mortais são dois homens de 76 e 86 anos e uma mulher de 84 anos.Foi aberta uma investigação para perceber o que terá originado o acidente.