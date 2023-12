Homem gravemente ferido em colisão entre dois carros em Coruche. Foi helitransportado para o hospital

Operacionais assistiram mais duas pessoas.

Um homem, com cerca de 70 anos, ficou gravemente ferido numa colisão entre um carro e um veículo ligeiro de mercadorias de transporte de lenha, este sábado, na Estrada Nacional 251, junto ao entroncamento da Escusa, freguesia do Couço, em Coruche.A vítima, ocupante do veículo de passageiros, foi helitransportado pelo INEM de Évora para o hospital de Santa Maria em Lisboa.No local foram assistidas mais duas pessoas.O alerta foi dado às 16h26 e foram acionados os Bombeiros Municipais de Coruche, o INEM de Évora, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Sor e a GNR. No total, estiveram no local 16 operacionais apoiados por cinco viaturas e um meio aéreo.