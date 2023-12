Tiroteio faz um morto e dois feridos graves em Sevilha

Suspeitos abriram fogo a partir de um carro e fugiram. A Polícia Nacional isolou o local do crime e abriu uma investigação sobre o caso.

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas num tiroteio ocorrido este sábado à noite num bairro de Sevilha, em Espanha, segundo avança o Diario de Sevilla.









O incidente ocorreu depois das 23h30 na rua Libertad, onde os suspeitos abriram fogo a partir de um carro no qual fugiram posteriormente.

A vítima mortal morreu imediatamente. Das outras duas vítimas, uma foi transportada para o Hospital Virgen del Rocío, numa viatura particular por alguém que se desconhece. Quando chegou, a pessoa deixou a vítima à porta e fugiu do local, segundo o jornal.



A Polícia Nacional isolou o local do crime e abriu uma investigação sobre o caso. Os agentes tentam também encontrar testemunhas do tiroteio.



Na sexta-feira também existiu um outro tiroteio e as autoridades investigam se o tiroteio deste sábado pode estar relacionado.