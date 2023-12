47 brasileiros resgatados da Faixa de Gaza. 55 ficaram para trás por veto de Israel

Israel vetou a saída de 24 brasileiros e, devido a isso, 31 dos que tinham autorização para sair decidiram ficar para não se separarem das famílias.

Depois de novas e tensas negociações, o Brasil conseguiu este sábado resgatar da Faixa de Gaza um novo grupo de pessoas, com 47 brasileiros e familiares, mas Israel vetou a saída de outros 24, sem qualquer explicação ou motivo aparente e, devido a isso, 31 dos que tinham autorização para sair decidiram ficar para não se separarem das famílias.



Em Novembro, o Brasil já tinha conseguido repatriar um outro grupo, com 34 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, que já recomeçaram novas vidas em vários pontos do território brasileiro com o apoio de órgãos governamentais.

Desta feita, o Brasil negociou a saída de um grupo maior, de 102 pessoas, entre brasileiros e familiares palestinianos, mas não obteve sucesso com todos. O Egipto, único país além de Israel que faz fronteira terreste com a Faixa de Gaza, e as autoridades palestinianas concordaram com a saída de todos, mas Israel, proibiu a saída de 24 dos indicados pelo Brasil.

Essa proibição de Israel, que se recusou a dar qualquer explicação quer aos vetados quer aos diplomatas brasileiros, dividiu várias famílias, com parte dos seus membros podendo deixar Gaza e a outra não, aumentando ainda mais o sofrimento de todos. Com isso, 31 dos 78 que tinham sido autorizados a deixar a Faixa de Gaza decidiram ficar, para não deixarem mãe, marido ou filhos para trás.

Após horas de muita tensão junto à fronteira de Rafah, a única passagem entre a Faixa de Gaza e o Egipto, o grupo de 47 brasileiros e familiares, composto por 24 crianças e adolescentes, 18 mulheres e 5 homens, conseguiu finalmente deixar o enclave em dois autocarros fretados pelo governo do Brasil, na companhia de diplomatas brasileiros, rumo ao Cairo, a capital egípcia. Oito horas depois, e após pararem em 15 postos de controlo das forças de segurança do Egipto, o grupo chegou finalmente ao Cairo, onde um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, os levará, ainda no final deste domingo ou esta segunda-feira, para Brasília.

No avião enviado pelo governo brasileiro, além da tripulação, os repatriados terão comida, atendimento por médicos e psicólogos militares. Os diplomatas brasileiros na Palestina, Egipto, Israel e os que ainda permanecem na Faixa de Gaza vão continuar a tentar conseguir a autorização de saída dos 55 brasileiros e familiares que ficaram para trás, tentando demover as autoridades israelitas dos vetos, que parecem ter sido decretados aleatoriamente, sem critério claro nem qualquer motivação legal, até por incidirem em alguns casos sobre menores ou pessoas muito idosas sem qualquer ligação ao Hamas ou a qualquer actividade terrorista.