Aliança Global das Vacinas visita Moçambique para reforçar compromisso no apoio à imunização

Visita será uma oportunidade para reforçar parceria para que os cuidados de saúde primários sejam acessíveis e equitativos em Moçambique.

Uma missão da Aliança Global das Vacinas (Gavi) visita a partir deste domingo Moçambique para apoiar e "acelerar a imunização de rotina" naquele país, que em 2022 alcançou mais de 95% da cobertura de vacinação contra a poliomielite.

A visita é "uma oportunidade para um envolvimento sustentado, conversas detalhadas e o fortalecimento" da parceria para "um programa de imunização eficaz e com bons recursos que melhore os resultados de saúde para o povo de Moçambique", disse o diretor executivo da Gavi, citado numa nota enviada à comunicação social.

Segundo o diretor, a visita, que vai decorrer até terça-feira, visa também reafirmar o compromisso da Gavi no apoio aos esforços de imunização em Moçambique.

De acordo com a nota, além da imunização contra a pólio, em 2022, Moçambique atingiu uma taxa de 94% de cobertura nacional de vacinação com a 1.ª dose da vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) e 99% da taxa de cobertura da vacina contra covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos.

"Esta visita será uma oportunidade para reforçar a nossa parceria para que os cuidados de saúde primários sejam acessíveis e equitativos no nosso país", disse o ministro da Saúde moçambicano, Armindo Tiago.

O governante avançou ainda que a visita decorre numa altura em que o país tem o desafio de reduzir o número de crianças que não receberam a primeira dose de vacinas do calendário nacional de vacinação, um problema que se verifica em pelo menos cinco províncias.

Além do diretor executivo da Gavi, David Marlow, a missão de visita a Moçambique é composta também por outros quadros seniores da instituição, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), refere-se na nota.

Durante a sua estada no país africano, entre outros, estão previstas reuniões com membros do Governo moçambicano, doadores, organizações não-governamentais e organizações comunitárias.