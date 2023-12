Quatro feridos em colisão entre dois carros em Vila Velha de Rodão

Mulher de 40 anos ficou encarcerada.

Viatura Médica de Emergência e Reanimação

Uma colisão entre dois carros, este domingo numa via que liga as localidades de Fratel e Juncal, no Concelho de Vila Velha de Rodão, fez quatro feridos ligeiros, uma mulher e três homens.A mulher de 40 anos ficou encarcerada.O alerta foi dado por volta das 17h00. No local estiveram os bombeiros de Castelo Branco e de Vila Velha de Rodão, a(VMER) de Castelo Branco e a GNR.No total, foram acionados 15 operacionais apoiados por seis veículos, cinco ambulâncias e um veículo de desencarceramento.