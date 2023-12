Bloco de Esquerda aprova primeiros nomes para deputados a votos nas legislativas

Marisa Matias será cabeça de lista pelo círculo eleitoral do Porto.

A eurodeputada do Bloco de Esquerda (BE) Marisa Matias é a cabeça de lista do partido pelo círculo eleitoral do Porto, votaram, este domingo, os aderentes dos bloquistas.



Na lista seguem-se José Soeiro e Isabel Pires, na lista para as eleições legislativas de 10 de março.





Marisa Matias José Soeiro Isabel Pires Ana Isabel Silva Adriano Campos Pedro Faria Maria Manuel Rola Carla Quintas

Estes são os primeiros nomes confirmados. Veja a lista: