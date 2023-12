Freira abusadora na lista de denúncias de abusos sexuais na Igreja

Ao fim de seis meses de atividade, Grupo Vita divulga o seu primeiro relatório sobre abusos sexuais. Pela primeira vez surge uma mulher na lista.

O Grupo Vita divulga na terça-feira o seu primeiro relatório sobre abusos sexuais na Igreja, em que refere que foram remetidas 42 situações para as instâncias eclesiásticas, uma delas envolvendo uma religiosa abusadora. Trata-se de uma denúncia com poucos dias, do caso de uma freira que terá abusado de uma jovem mulher.