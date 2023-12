Arrombam caixa multibanco em assalto falhado no Cacém

Crime ocorreu na madrugada do último domingo e deixou a caixa inoperacional devido aos danos causados.

Desconhecidos arrombaram uma caixa multibanco instalada na dependência do BPI da avenida Elias Garcia, no Cacém, Sintra.O crime ocorreu na madrugada do último domingo e deixou a caixa inoperacional devido aos danos causados.A PSP foi alertada e isolou a área, mas ninguém foi detido. Segundo fonte oficial do Comando de Lisboa da PSP, nada terá sido levado.