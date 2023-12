Secretário de Estado do Desporto já saiu dos cuidados intensivos

João Paulo Correia sofreu um choque séptico e está infetado com Gripe A.

O Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Correia, já saiu da Unidade dos Cuidados Intensivos do Hospital de Gaia e já está livre de perigo. João Paulo Correia sofreu um choque séptico, há três dias, e está infetado com o vírus da Gripe A.



O Hospital de Gaia, contatado pelo Correio da Manhã, não confirmou o internamento do Secretário de Estado naquela unidade hospitalar, nem a gravidade do quadro clínico de João Paulo Correia.