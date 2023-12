Anel de diamante de 750 mil euros dado como roubado encontrado dentro de aspirador no Hotel Ritz em Paris

Peça de joalharia de luxo tinha desaparecido do quarto do hóspede da Malásia esta sexta-feira.





"Graças ao cuidadoso trabalho dos seguranças, o anel foi encontrado esta manhã. Gostaríamos de agradecer aos funcionários do Ritz Paris que estiveram envolvidos na busca e que trabalham todos os dias com integridade e profissionalismo", disseram.

Ritz ofereceu-lhe três noites como compensação.

Um anel de diamante avaliado em 750 mil euros foi dado como roubado, esta sexta-feira, numa esquadra do centro de Paris, em França. No domingo de manhã, a direção do Hotel Ritz disse ao Le Parisien que o anel já tinha sido encontrado pelos funcionários do hotel de luxo. Estava dentro do saco de um aspirador de pó.Segundo conta o Le Parisien, o anel de diamante pertence a um gestor de negócios da Malásia que, segundo contou, apercebeu-se que o anel tinha desaparecido da mesa de cabeceira do quarto de hotel pelas 11h30 de sexta-feira. Apresentou queixa numa esquadra e no sábado abandonou o país em direção a Londres. Agora, vai regressar a Paris para recuperar o anel. O