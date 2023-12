Lula da Silva recusa falar com Zelensky durante escala em Brasília

Conversa iria acontecer quando o presidente ucraniano rumava a Buenos Aires para assistir à tomada de posse do novo presidente deste país, Javier Milei.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, recusou falar com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante uma escala de duas horas deste no Aeroporto de Brasília na noite do passado sábado. A recusa é mais um incidente na conturbada relação entre os dois chefes de Estado e reforça a pouca simpatia que Lula, aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem pelo ucraniano, que teve o seu país invadido por tropas russas em fevereiro do ano passado.

Zelensky pediu quinta-feira para Lula no sábado quando fizesse a escala na capital brasileira, rumo a Buenos Aires, capital da vizinha Argentina, onde foi para assistir à tomada de posse do novo presidente deste país, Javier Milei. Lula nem respondeu, e o Itamaraty, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil, afirmou esta segunda-feira, após a imprensa descobrir o incidente, que o tempo entre o pedido e a chegada do ucraniano era exíguo demais para se preparar um encontro entre os dois chefes de Estado, acrescentando também não ser usual um encontro entre dois presidentes num aeroporto.

Volodymyr Zelensky também tinha feito escala em Cabo Verde, e nessa ocasião teve um encontro com o primeiro-ministro local, Ulisses Correia, que foi ter com o ucraniano ao aeroporto sem qualquer problema ou constrangimento. O presidente da Ucrânia aterrou no Aeroporto de Brasília, onde foi rececionado por uma diplomata brasileira, Maria Luisa Escorel, às 20h15 e voltou a levantar voo duas horas depois, período em que Lula, que estava na cidade, não tinha qualquer compromisso.

Lula e Zelensky reuniram-se por duas horas e meia a portas fechadas em Nova Iorque em setembro passado numa reunião bilateral às margens da Assembleia-Geral da ONU, em que ambos participaram, e sobre a qual nenhum deles avançou grandes comentários, dando a entender que o clima foi bem tenso. Antes disso, vários pedidos de Zelensky para falar com Lula durante outros eventos internacionais em várias partes do mundo foram ignorados ou não aconteceram sob o argumento de falta de agenda do brasileiro, que tem feito comentários críticos à Ucrânia e aos aliados europeus e norte-americanos, considerando-os a todos os responsáveis em grande parte pela guerra que Ucrânia e Rússia continuam a travar.