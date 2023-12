Mulher vítima de 'carjacking' à porta de casa em Azeitão. Marido assistiu a tudo

Patrulhas da GNR estão à procura do carro, que tem sistema GPS.

Uma mulher foi vítima de 'carjacking' à porta de casa, em Azeitão. O marido, que estava no local na altura do crime, assistiu a tudo. Ao que oapurou, a mulher foi abordada por três homens que, com recurso a uma arma de fogo, se apoderaram do carro e fugiram do local.O alerta para as autoridades foi dado às 18h10 desta segunda-feira.sabe que pelo menos dois dos suspeitos têm nacionalidade brasileira e ao que foi possível apurar, pelas 19h00 desta segunda-feira o carro circulava na Av. Principal da Quinta do Conde. As patrulhas da GNR estão à procura da viatura, um Range Rover com sistema GPS.As vítimas, com cerca de 40 anos, não sofreram ferimentos.